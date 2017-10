Mike Shinoda presentó nueva canción inspirada en Chester Bennington

El pasado viernes 27 de octubre Linkin Park recordó a su líder con un emotivo concierto en su memoria, el cual fue conocido a nivel mundial como ‘Linkin Park and friends celebrate life in honor of Chester Bennington’.

El evento contó con colegas como los miembros de System of a Down, Jonathan Davis de Korn, Steve Aoki, Kiara, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo como protagonista a Mike Shinoda, integrante de la banda, quien recordó a Chester Bennington con ‘Looking for an answer’, una canción que nació ocho días después de la muerte de Chester.