Mike Shinoda de Linkin Park confirma la muerte de Chester Bennington

La noticia que le parte el alma a toda una generación que creció con los sonidos de Linkin Park le da la vuelta al mundo, y aunque al principio muchos tenían la esperanza de que se tratara solo de una falsa alarma, pues para tristeza de muchos, no lo fue.

Por eso el mismo Mike Shinoda, integrante de Linkin Park, confirmó la noticia que también le llegó por sorpresa y hasta lo dejó en “shock”:

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017