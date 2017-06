Microsoft presenta Xbox One X, la consola más poderosa del mundo

Comunicado:

Este domingo tuvo lugar un hecho histórico en la conferencia de prensa de Xbox en el E3 , ya que Microsoft Corp. presentó la consola más poderosa del mundo, Xbox One X (llamada anteriormente “Proyect Scorpio”) y dio a conocer la colección de juegos más grande y variada en la historia del E3. Presentado por primera vez en 4K UHD a través de Mixer, Xbox mostró 42 juegos durante el briefing, incluyendo 22 títulos exclusivos para consola de sus desarrolladores. Xbox One X comenzará a estar disponible en varios países a partir de noviembre.

Xbox One X fue diseñada para ser la mejor consola para crear y jugar, poniendo al alcance de los mejores desarrolladores increible fidelidad gráfica para crear juegos en 4K. Phil Spencer, el director de Xbox, subrayó que todos los juegos lucirán y se jugarán de maravilla a través de la familia Xbox One, y Xbox One X hará que tu biblioteca actual luzca mucho mejor con mejores texturas y tiempos de descarga más rapidos.

“Xbox empodera a los desarrolladores a crear distintos tipos de juegos para todo tipo de jugadores”, señaló Spencer. “No solo tenemos el mayor número de juegos cross-play en nuestra plataforma, también estamos buscando entregar contenidos únicos de parte de nuestros artistas creativos a nuestros fans y capturar su imaginación”.

Xbox One es el único sistema de consola diseñado para jugar los mejores títulos del pasado, presente y futuro. Los juegos de Xbox One y los accesorios que ya tienes son compatibles con Xbox One X, asi es que si eres un jugador, lo más seguro es que ya tengas una biblioteca de juegos que se verán y jugarán mejor en Xbox One X.

Spencer anunció que Xbox seguirá creciendo la biblioteca de juegos retrocompatibles de Xbox One con cerca de 400 títulos populares de Xbox 360 y clásicos que los fans adoran, empezando por “Crimson Skies”. Xbox también informó que “Gears of War 4”, “Forza Horizon 3”, “Minecraft”, “Resident Evil 7”, “Final Fantasy 15”, “Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”, “Rocket League” y muchos títulos más populares de Xbx One recibirán actulizaciones gratuitas para aprovechar al máximo el poder de Xbox One Scorpio. Algunos de estos títulos serán mejorados para correr en 4K, y muchos estarán disponibles para el lanzamiento de Xbox One X.

Presentamos Xbox One X

Xbox One X se creó para entregar un poder sin precedentes, máxima compatibilidad y excelencia de diseño. Es la consola Xbox más poderosa y pequeña que jamás se haya construido.

• Xbox One X. Los juegos se jugarán mejor en Xbox One X. Con un 40 por ciento más de poder que ninguna otra consola, podrás experimentar una experiencia inmersiva en 4K al complementar el juego con una pantalla 4K, como la pantalla QLED de Samsung. Xbox One X mejora tu biblioteca actual con mejores texturas y tiempos de descarga más rapidos. Además, Xbox One X también ofrecerá un paquete de entretenimiento Ultra HD 4K para títulos Blu-ray y contenido enviado por stream, soporte técnico de HDR para juegos, video y también para Dolby Atmos. Xbox One X se unirá a la familia de dispositivos Xbox One y estará disponible junto a Xbox One y Xbox One S. Además, todos los juegos y accesorios Xbox One son compatibles.

Emoderando a los creadores

Xbox empodera a los desarrolladores de juegos alrededor del mundo para crear distitnos tipos de juegos para cada tipo de jugador. Xbox presentó la colección de juegos más grande de la historia en el escenario del E3, 42 títulos de los cuales 22 son exclusivamente para consola. Xbox debutó una gama de juegos de cradores grandes y pequeños, y cada uno de ellos se juega mejor en Xbox One X:

• “ANTHEM” (ELECTRONIC ARTS). “Anthem” es un juego RPG de mundo compartido en el cual los Freelancers desafían las afueras del muro exploarando un mundo lleno de bestias salvajes y saqueadores, pero al mismo tiempo hacen equipo con tecnología increíble y tesoros ovlidados. Los jugadores podrán unirse con sus amigos para resolver misterios y vener las fuerzas que conspiran con conquistar a la humanidad. A través de sus viajes, los jugadores podrán cambiar sus Freelancers con poderosos Javelin exosuits, cada uno equipado con armas única y distintas habilidades. Los Freelancers pueden personalizar su Javelin con equipo ganado durante las aventuras.

• “THE ARTFUL ESCAPE OF FRANCIS VENDETTI” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). “The Artful Escape of Francis Vendetti” es un videojuego cuyo tema son las grandes expectativas, cantantes populares famosos, sombras misteriosas, deidades espaciales, individualidad, tiendas de reptiles y fantasía desmedida. Es un juego de batalla lleno de acción, aventura y exploración guiado por un relato que es el debut de lanzamiento de BEETHOVEN & DINOSAUR.

• “ASHEN” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). Este juego de roles cuenta la historia de un caminante en busqueda de un lugar al que pueda llamar hogar. No hay sol y la única luz natural que hay proviene de las erupciones que cubren la tierra con cenizas. Este es un mundo en el que nada es para siempre y donde no importa cuánto te aferres a las cosas. En esencia, “Ashen” se trata de forjar relaciones. Los jugadores pueden guiar a aquellos en los que confían a sus campos y es posible que juntos puedan tener éxito.

• “ASSASSIN´S CREED ORIGINS” (UBISOFT –PREMIER MUNDIAL)

Comienza el viaje en Antiguo Egipto, el lugar más misterioso en la historia, durante un periodo del tiempo que dará forma al mundo. Descubre los secretos detrás de las Grandes Piramides, mitos olvidados, los últimos faraonesel origen de la historia de Assassin´s Brotherhood. Durante los últimos cuatro años, el equipo detrás de “Assassin´s Creed IV Black Flag” ha estado mejorando un nuevo comienzo para la franquicia. Pelea de un modo completamente nuevo sin interrupciones entre una gama de poderosas armas y enfrenta a varios enemigos al mismo tiempo. Elige tu tus habilidades mientras descubres Antiguo Egipto en un viaje que podría cambiar la civilización.

• “BLACK DESERT” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). “Black Desert” es un MMO diseñado para sandbox que incluye; gráficas de próxima generación, combate de acción total y un inmenso mundo leno de aventuras y peligro. Viaja a través de diferentes territorios en busca de tesoros y aventuras o conviértete en un artesano excepcional en algún lugar. Establece rutas comerciales, cría caballos o compite en contra de otros gremios en una guerra épica.

• “CODE VEIN” (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC. : ESTRENO MUNDIAL). Un desastre misterioso ha traído consigo el colapso del mundo. En lo más profundo de la devastación yace una sociedad abandonada para los Renaciedos. Al haber perdido sus viejos recuerdos, estos Renacidos deben sucumbir a su sed de sangre para conservar las últimas huellas de humanidad. Sin sangre, se convertirían en demonios enloquecidos conocidos como los Perdidos. Estas carcasas de antiguos Renacidos vagan por la tierra, deformes y trastornados, esclavos de su propia sed de sangre. Únete y emprende una jornada a los confines del infierno para desbloquear el pasado y escapar de la pesadilla viviente en “CODE VEIN”.

• “CRACKDOWN 3” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). Protagonizado por Terry Crews como el Comandante Jaxon, “Crackdown 3” se convierte en acción total cuando el juego se desarrolla en una campaña global, donde los jugadores combaten el crimen en el rol de un agente con súper poderes en un sandbox de caos y destrucción. Desarrollado por Microsoft Studios, Sumo Digital y Reagent Games, “Crackdown 3” entrega una colaboración de una campaña de 4 personas, así como un modo multijugador totalmente nuevo donde la destrucción es la máxima arma y es habilitado por Microsoft Cloud. Disponible globalmente el 7 de noviembre como un título de Xbox Play Anywhere junto al lanzamiento de Xbox One X.

• “CUPHEAD” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). Disponible (finalmente) a partir del 28 de septiembre de 2017, como un título Xbox Play Anywhere, “Cuphead” es un clásico juego de huidas y disparos enfocado en su mayor parte en batallas de jefes. Inspirado en las caricaturas de los años 30s, las imágenes y el audio se crearon minuciosamente con las mismas técnicas de la época, es decir con dibujos a mano, fondos de acuarela y grabaciones de jazz originales. Juega como Cuphead o Mugman (en el modo de un solo jugador o en colaboración local) y atraviesa mundos extraños, adquiere armas, aprende movimientos súper poderosos y descubre secretos escondidos, todo mientras tratas de pagar tu deuda al diablo.

• “THE DARWIN PROJECT” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). “The Darwin Project” se desarrolla en un horizonte post apocalíptico en las Montañas Rocosas de Canadá. En preparación para una inminente Edad de hielo, se lanza un nuevo proyecto, mitad experimento científico mitad entretenimiento en vivo. Se llama “The Darwin Project” y reta a los participantes a sobrevivir en el frío y luchar a muerte en un escenario peligroso. “The Darwin Project” ofrece una experiencia competitiva multijugador de supervivencia en tercera persona que presenta en esencia una innovación de juego: la cacería humana. En el camino a la victoria, un jugador debe sobrevivir a las condiciones del medio ambiente extremas, localizar rivales y poner trampas para ganar.

• “DEEP ROCK GALACTIC” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLAS). En “Deep Rock Galactic”, únete a un equipo de enanos maleantes del espacio en este sofisticado shooter en primera persona para uno o hasta cuatro jugadores en colaboración. Lucha, excava y explora el camino a través de un enorme sistema de cuevas generadas de acuerdo a procedimientos, descubre tesoros y sal vivo.

• “DRAGON BALL FIGHTERZ” (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC. LANZAMIENTO MUNDIA) Una de las franquicias más famosas y amadas regresa a sus orígenes de videojuegos 2D con “DRAGON BALL FighterZ” en 2018. Desarrollado por Arc System Works, uno de los desarrolladores mas reconocidos de clásicos en 2D, el juego entrega una acción experiencia explosiva y llena de de acción que combina peleas clásicas en 2D con gráficas que lucen y se sienten como si salieran directamente de la siere DRAGON BALL.

• “FORZA MOTORSPORT 7” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10: ESTRENO MUNDIAL). La franquicia de carreras más vendida de esta generación de consolas regresa con “Forza Motorsport 7”. Experimenta la emoción y la belleza de las carreras competitivas al límite con el juego de carreras más completo jamás creado. Los conductores experimentarán maravillosos gráficos de 4K en 60fps, resolución HDR auténtica dentro de 30 entornos famosos con condiciones de carreras que cambian cada vez que regresas a la pisa. Ya seas un jugador nuevo o un profesional, colecciona más de 700 autos Forzavista™, incluyendo el nuevo auto de nuestra portada, el Porsche 911 GT2 RS 2018, y la más grande variedad de modelos Porsche, Ferrari y Lamborghinis. La experiencia en Xbox One X se lanza globalmente como un título Xbox Play Anywhere en octubre de 2017.

• “THE LAST NIGHT” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). Experimenta un mundo bidimensional cibernético abierto que fue creado con cuatro distritos únicos, cada uno con una arquitectura, cultura e industrias diferentes. Experimenta el juego de infiltración y acción en la gran tradición de las plataformas cinematográficas y viaja entre distritos en taxi, transbordadores o monorieles mientras tratas de pasar desapercibido y evitar ser detectado. Conoce un diverso e inclusivo cast de personajes para interactuar con un diálogo ramificado y significativo, y disfruta varios juegos como conducir carreteras épicas, volar y hackear drones para realizar el trabajo sucio.

• “LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM” (SQUARE-ENIX – LANZAMIENTO MUNDIAL) “Life is Strange: Before the Storm” es una nueva Aventura standalone que se sitúa tres años antes del primer juego de la galardonada franquicia en los Premios BAFTA. “Life is Strange: Before the Storm” presenta a Chloe Price, una rebelde de 16 años que forja una amistad poco común con Rachel Amber, una chica hermosa y popular destinada al éxito. Cuando el mundo de Rachel es sacudido por un secreto familiar, ambas se apoyarán entre sí para obtener la fuerza necesaria para luchar contra sus demonios.

• “METRO EXODUS” (DEEP SILVER – LANZAMIENTO MUNDIAL) “Metro Exodus” es un épico shooter en primera persona basado en misiones. Desarrollado por 4A Games , mezcla sangrientas batallas, exploración encubierta y supervivencia en uno de los mundos virtuales de inmersión más impresionantes jamás creados. Escapa de Moscú que yace en ruinas, y embárcate en una travesía épica a lo largo de Rusia en un mundo post-apocalíptico, en la más grande aventura de Metro hasta la fecha. Explora terrenos salvajes a través de niveles no lineares, y emprende una emocionante historia inspirada en las novelas de Dmitry Glukhovsky, que se desarrolla a lo largo de un año; durante la primavera, verano, otoño y en lo profundo de un invierno nuclear.

• “MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR” (WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT). En “Middle-earth: Shadow of War,” los jugadores se valdrán de un nuevo Anillo de Poder para enfrentarse a los más letales adversarios, entre los que se encuentran Sauron y su Nazgul, en una batalla épica para salvar a la Tierra Media. Este juego de acción-aventura y mundo abierto cobra vida gracias a la expansión del Sistema Némesis. La sólida personalización que se vio en “Middle-earth: Shadow of Mordor” se aplicará a cada aspecto de este mundo, en el que los ambientes y personajes serán moldeados conforme a las acciones y decisiones del jugador, creando un universo personalizado y único para cada experiencia de juego. Este título Xbox Play Anywhere estará disponible a partir del 10 de octubre.

•

• MINECRAFT (UNIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN BETTER TOGETHER, PAQUETE DE GRÁFICAS SUPER DUPER). Mojang y Microsoft anunciaron una nueva versión de “Minecraft” la cual ofrecerá la experiencia de “Minecraft” completa para todos a través de consolas, móviles, VR y PC con Windows 10 este verano. La unificación de “Minecraft” entre plataformas transformará la experiencia Minecraft de un juego a una plataforma en cualquier lugar, proporcionando un acceso simple a servidores masivos, creaciones comunitarias del Minecraft Marketplace, Realms, servidores dedicados y más. El equipo también anunció el Paquete de Gráficas Super Duper, una nueva mejora opcional de los elementos visuales dentro del juego en asombroso HDR 4K.

• “ORI AND THE WILL OF THE WISPS” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10: ESTRENO MUNDIAL). De los creadores del ganador de múltiples premios “Ori and the Blind Forest” llega la anticipada continuación: “Ori and the Will of the Wisps”. Emprende una aventura totalmente nueva para descubrir los misterios que se encuentran más allá de los bosques de Nibel, descubre las verdades escondidas de los perdidos y descifra el verdadero destino de Ori.

• “PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). “PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS” es un last-man-standing shooter que se desarrolla con los comentarios de la comunidad en donde los jugadores deben combatir para localizar armas y provisiones en una enorme isla de 8 x 8 km hasta llegar a ser el único sobreviviente .

• “SEA OF THIEVES” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). Desarrollado por Rare, los creadores legendarios de “Perfect Dark” y “Banjo-Kazooie”, “Sea of Thieves” es un juego de inmersión de aventuras en un mundo compartido lleno de piratas, peligros inesperados y tesoros que encontrar. Explora, lucha y vive una vida de pirata con otros jugadores en una experiencia de colaboración única que combina la emoción de vivir aventuras con amigos y el imprevisible océano compartido y sus amenazas, tanto de otros jugadores como del mundo mismo. Disponible globalmente como un título de Xbox Play Anywhere a principios de 2018.

• “STATE OF DECAY 2” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). “State of Decay 2” es el máximo juego de fantasía de supervivencia zoombie, donde construyes una comunidad en un mundo abierto lleno de zombies hostiles, enemigos humanos y el valioso equipo necesario para mantener viva a la comunidad. Juega solo o invita a otros tres amigos en una colaboración multijugador para superar los retos y sobrevivir como grupo al tiempo que defines tu historia individual. Tus elecciones moldean la identidad de la comunidad, asegurando que las historias no sean iguales y recuerda, una vez que pierdes a un sobreviviente, lo pierdes para siempre gracias al regreso de la muerte permanente en “State of Decay 2”. Disponible globalmente como un título de Xbox Play Anywhere en la primavera de 2018.

•

• “SUPER LUCKY’S TALE” (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10: ESTRENO MUNDIAL). Desarrollado por Playful Corp., “Super Lucky’s Tale” es una fascinante plataforma de juegos para todas las edades que sigue a Lucky, el siempre optimista, energético y adorable héroe en su afán por encontrar su fuerza interior y ayudar a su hermana a rescatar el Libro de todos los tiempos. En el camino, se encuentra con un divertido grupo de personajes secundarios: amigos y adversarios. Disponible globalmente el 7 de noviembre como un título de Xbox Play Anywhere junto al lanzamiento de Xbox One X.

• “TACOMA” (LANZAMIENTO EXCLUSIVO PARA CONSOLA). El segundo juego de Fullbright, los creadores del aclamado “Gone Home”, “Tacoma” te da el control sobre Amy Ferrier, una contratista independiente que fue enviada a la Estación de trasferencia lunar Tacoma para recuperar datos sensibles. Al explorar la estación, ella descubre la razón por la cual fueron evacuados los últimos seis contratistas, recabando pistas sobre qué fue exactamente lo que pasó. Como en “Gone Home,” este es un juego donde se van encontrando los detalles del relato a través del entorno, tanto físico como digital. “Tacoma” es una historia acerca de personas y relaciones, aún en el aislamiento del espacio exterior. Disponible el 2 de agosto en Xbox One y Windows 10.