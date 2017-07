Mia Khalifa le pega tremendo puño a un sujeto que quiso tomarse una selfie con ella

Pese a que la etapa de Mia Khalifa en el cine para adultos culminó, a través de sus redes sociales sigue dando de qué hablar gracias a sus publicaciones subidas de tono, al igual que sus fans, quienes la abordan en la calle para poder tomarse una fotografía con la ex actriz porno.

Aunque muchos piensen que está dispuesta a tomarse una foto en cualquier momento del día, pues parece que no, y así lo demostró un usuario de Twitter, quien publicó una fotografía donde asegura que Khalifa le pegó un puño en la cara cuando quiso tomarse una selfie con ella.

“Conseguí una foto con Mia Khalifa y ella me golpeó en la cara y me dejó un moretón”, aseguró el usuario que se conoce bajo el seudónimo de ‘HUDSPETH’ en la red social.

Got a pic with Mia Khalifa and she punched me in the face and left a bruise😂😂 pic.twitter.com/8KwKOQySrg

Por su parte, la ex actriz no se quedó callada y argumentó su reacción también por Twitter:

You were the sweetest. Thank you for asking me nicely rather than jumping in front of me while I was walking & shoving a cam in my face https://t.co/1fQK0B5gSi

— Mia Khalifa (@miakhalifa) June 26, 2017