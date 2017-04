Mia Khalifa asegura que es “VIH positivo” en su cuenta de Twitter

La ex actriz porno, Mia Khalifa, habría intentado acabar con los rumores que la persiguen desde hace ya varios meses, por los cuales muchos culparon su retiro de la industria del cine para adultos.

A través de su cuenta de Twitter, Mia escribió que es “VIH positivo”, mensaje que alarmó a todos su seguidores e incluso le pidieron que no bromeara con esas clase de afirmaciones.

Por otro lado, se presume que la ex actriz habría utilizado este mensaje para burlarse de los detractores, ya que muchos aseguraron que solo se trataba de una famosa frase de Cartman, personaje de South Park (“I’m not just sure, I’m HIV positive”).

Por su parte uno de sus seguidores le escribió “Mentir acerca de una enfermedad terminal para cortar una línea. ¿Estás segura que quieres este tipo de karma?”.