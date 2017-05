Metallica se alza con el ‘Mejor álbum Rock’ en los Billboard 2017

La noche del 21 de mayo se vivieron los Billboard Music Awards® 2017 en el Mobile Arena de Las Vegas, donde bandas rock rock como Metallica y los Twenty One Pilots alzaron premios en la gala gracias a sus trabajos discográficos.

Lista de ganadores

Mejor Artista:

Drake

Mejor Artista Nuevo:

Zayn

Billboard Chart Achievement Award presentado por Xfinity:

Twenty One Pilots

Mejor Artista Masculino:

Drake

Mejor Artista Femenina:

Beyonce

Mejor Dúo/Grupo:

Twenty One Pilots

Mejor Artista Billboard 200:

Drake

Mejor Artista Hot 100:

Drake

Mejor Artista en Ventas:

Drake

Mejor Artista en Radio:

Twenty One Pilots

Mejor Artista de Streaming:

Drake

Mejor Artista de Redes Sociales:

BTS

Mejor Artista en Tour:

Beyonce

Mejor Artista R&B:

Beyonce

Mejor Tour R&B:

Beyonce

Mejor Artista Rap:

Drake

Mejor Tour de Rap:

Drake

Mejor Artista Country:

Blake Shelton

Mejor Tour Country:

Kenny Chesney

Mejor Artista Rock:

Twenty One Pilots

Mejor Tour de Rock:

Coldplay

Mejor Artista Latino:

Juan Gabriel

Mejor Artista Dance/Electronic:

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano:

Lauren Daigle

Mejor Artista Gospel:

Kirk Franklin

Mejor Álbum Billboard 200:

Drake, Views

Mejor Soundtrack/Cast Album:

Hamilton: An American Musical



Mejor Álbum R&B:

Beyonce – Lemonade

Mejor Álbum Rap:

Drake – Views



Mejor Álbum Country:

Chris Stapleton – Traveller

Mejor Álbum Rock:

Metallica – Hardwired…To Self Destruct

Mejor Álbum Latino:

Juan Gabriel – Los Duo 2



Mejor Álbum Dance/Electronic:

Lindsey Stirling – Brave Enough

Mejor Álbum Cristiano:

Lauren Daigle – How Can It Be

Mejor Álbum Gospel:

Tamela Mann – One Way

Mejor Canción Hot 100:

The Chainsmokers Featuring Halsey – Closer

Canción Más Vendida:

Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!

Mejor Canción de Radio:

Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!

Mejor Canción de Streaming (Audio):

Drake Featuring WizKid & Kyla – One Dance

Mejor Canción de Streaming (Video):

Desiigner – Panda

Mejor Colaboración:

The Chainsmokers Featuring Halsey – Closer

Mejor Canción R&B:

Drake Featuring WizKid & Kyla – One Dance

Mejor Colaboración R&B:

Drake Featuring WizKid & Kyla – One Dance

Mejor Canción Rap:

Desiigner – Panda

Mejor Colaboración Rap:

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane – Black Beatles

Mejor Canción Country:

Florida Georgia Line – H.O.L.Y.

Mejor Colaboración Country:

Kenny Chesney Featuring Pink – Setting The World On Fire



Mejor Canción Rock:

Twenty One Pilots – Heathens

Mejor Canción Latina:

Nicky Jam – Hasta El Amanecer



Mejor Canción Dance/Electronic:

The Chainsmokers Featuring Halsey – Closer



Mejor Canción Cristiana:

Hillary Scott & The Family – Thy Will



Mejor Canción Gospel:

Travis Greene – Made A Way