Metallica reemplazó a Lars Ulrich por una pequeña niña en pleno concierto

Un gracioso momento se vivió en el show de Metallica en Detroit, esto gracias a la buena onda de los integrantes de la banda, quienes antes de lazarse con ‘Seek & Destroy’, decidieron montar a una pequeña niña del público para que se ocupara de las tareas de la batería.

La niña no se quedó quieta e hizo algunos redobles, eso sí, con la ayuda de Lars. Después la pequeña se levantó con cara de “¿eso era todo?”, pero el show tenía que seguir y el público no espera.

We shared the stage with our honorary Fifth Member Kendalynn in Detroit! pic.twitter.com/e0J8AfT6xE

— Metallica (@Metallica) 14 de julio de 2017