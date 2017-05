Metallica presentará un gran ensayo por Facebook Live

Antes de emprender su gira por Norteamérica, la banda de James Hetfield tocará cuatro canciones y como si fuera poco lo compartirá con sus fanáticos a través de Facebook Live.

Este 9 de mayo hay que estar pendientes del Facebook de Metallica, y dentro de las esperadas canciones se rumora que ‘Now that we’re dead’ será una de las elegidas.

via GIPHY

Como todos saben, Metallica es una banda de gran corazón, por eso durante la transmisión en vivo los fanáticos podrán donar dinero a la fundación de la banda ‘Metallica All within my hands’.