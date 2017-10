Era mentira: desmienten la teoría que señalaba a Don Ramón como papá del ‘Chavo’

Hace algunos días un rumor se apoderó de internet, ya que aseguraba haber encontrado al papá del ‘Chavo del 8’, un enigma que sin duda ha trascendido por décadas.

El rumor apuntaba que Don Ramón era el padre del ‘Chavo’, ya que así se lo había confesado al profesor Jirafales, según una supuesta entrevista que le habían hecho a Enrique Segoviano, la cual se dividía en dos capítulos y se mantenía en la clandestinidad.

Pues bien, después de semejante revelación, las investigaciones fueron más allá y el diario Mouse confirmó que todo es una mentira, ya que la serie se terminó de grabar en el año 1992 y Ramón Valdés falleció en 1987 ¿lo notan? Las fechas no concuerdan: sin Don Ramón no hay capítulo y sin capítulo no hay “teoría”.

via GIPHY

Ahora bien, por su parte, se habló de una entrevista del director Enrique Segoviano, de la cual no existe ningún registro.

No queda más que decir… ¡SÍ SERÁS!

via GIPHY