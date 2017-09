¡Me hackearon! Ahora Liam Gallagher dice que nunca insultó a su hermano Noel

Pasan los años y la relación entre los Gallagher cada vez se vuelve más más distante, esto gracias a las ofensas que se lanzan de lado y lado, pero sin duda es Liam quien más le manda mensajitos a su hermano mayor.

Con el regreso de Liam a los escenarios, y ahora con su debut como solista, el ex Oasis aprovecha las entrevistas para habar de la dispersa relación son su hermano, y esto no es un secreto, ya que en sus redes sociales se mantiene muy activo.

Debido al atentado en un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena hace algunos meses, Liam Formó parte del concierto benéfico donde interpretó “Don’t Look Back In Anger” junto a Coldplay, ya que su hermano brilló por su ausencia debido a que se encontraba en un viaje familiar.

Como era de esperarse, Liam explotó contra Noel con calificaciones de alta magnitud en los 140 caracteres, pero ahora, según el mismo Liam, quien reveló a Newseek, no fue él quien estaba detrás de tales ofensas, es decir… ¡Lo hackearon!

Oh, ese no era yo. Alguien hackeó mi cuenta de Twitter… Si, yo no hacía eso. No diría cosas de ese estilo. ¿Podrías creerlo? Alguien me hackeó y tuiteó por mí. No haría ese tipo de cosas. La policía está investigándolo mientras te digo esto.

NG broke down in tears cmon you seriously ain't buying that he doesn't give a fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 10, 2017