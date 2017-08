McGregor revela la manera como le hubiera gustado terminar la “pelea del siglo”

Después de caer por un nocaut técnico ante el boxeador Floyd Mayweather en la esperada “pelea del siglo”, el luchador irlandés aseguró que le hubiera gustad un final distinto del combate.

Conor McGregor, quien salió golpeado de la pelea, dijo que habría preferido que Robert Byrd (árbitro) no hubiera interrumpido la el combate, dejando que llegara hasta las últimas consecuencias:

“Me habría gustado caer a la lona”, declaró Conor, quien agregó que aún había demasiado por mostrar, “mucho estaba en juego. Debería haberme dejado seguir adelante”.

"No one takes the risks I do." – @TheNotoriousMMA #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/y7XgwAhgCq

— UFC Europe (@UFCEurope) August 27, 2017