Más de 8 millones de usuarios maratonean su serie favorita de Nexflix

Netflix ha cambiado la forma en la que el mundo disfruta las historias: los espectadores pueden verlas cuando, donde y como quieran, al paso que prefieran y, al hacer esto, han creado un nuevo tipo de fanáticos: los supermaratoneros. Lograr en un día lo que a otros les toma semanas es la misión de los supermaratoneros, quienes aspiran a ser los primeros en terminar una serie, y ven una temporada completa en menos de 24 horas a partir de su momento de lanzamiento 1.

En total, 8.4 millones de miembros2 han elegido maratonear alguna serie en Netflix y lo único más veloz que su forma de ver televisión es el crecimiento del comportamiento en la plataforma. Entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces 3.

Y, antes de asumir que todos los maratoneros son ermitaños que no se levantan del sillón, deben saber que para estos superfanáticos la velocidad a la que pueden ver un programa es un logro del cual pueden sentirse orgullosos y presumir (sí, nos referimos a ti, Luna). La televisión es su pasión y maratonear es su deporte.

“Para nuestros miembros, terminar una serie —sin importar a qué velocidad lo hagan— se ha convertido en una insignia de honor, una fuente de orgullo”, dijo Brian Wright, vicepresidente de Series Originales. “Netflix te permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo”.

Ya sea por el amor que le tienen a una serie en específico (cinco miembros en Estados Unidos han maratoneado las cinco temporadas de House of Cards en su día de lanzamiento) o por el amor que le tienen a muchas series (un miembro de Francia ya ha maratoneado 30 series en lo que va del año), los espectadores están adoptando esta nueva forma de fanatismo en todo el mundo. Sin embargo, el lugar en el que viven estos supermaratoneros (pista: en todo el mundo) y qué están eligiendo ver (pista: de todo), podría sorprenderte.

Programas de todo tipo, género y formato despiertan el instinto maratonero. Claro, las comedias de 30 minutos como Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch se pueden ver más rápidamente, pero algunos thrillers de una hora como Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black, o anime, como The Seven Deadly Sins, son consumidos con fervor también.

Gilmore Girls: A Year in the Life tiene la mayor cantidad de maratoneros globales a 24 horas de su debut (culpamos al café); pero el primer lugar de la lista varía según el país: Fuller House es el rey supremo en Ecuador, Seven Deadly Sins quedó en primer lugar en Colombia y Marvel – The Defenders se corona triunfador en Corea.

Hay maratoneros viendo series velozmente en busca de la gloria en todo el mundo, pero Canadá es quien tiene el más alto porcentaje de miembros que las acaban en menos de 24 horas (culpamos a la nieve). Los colombianos no se quedan atrás: obtuvieron el lugar 23 en la lista global.

Top 20 de programas maratoneados

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3. Marvel – The Defenders

4. The Seven Deadly Sins

5. The Ranch

6. Santa Clarita Diet

7. Trailer Park Boys

8. F is for Family

9. Orange Is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Atypical

13. Grace and Frankie

14. Wet Hot American Summer

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Love

18. GLOW

19. Chewing Gum

20. Master of None

Top 20 de países con supermaratoneros

1. Canadá

2. Estados Unidos

3. Dinamarca

4. Finlandia

5. Noruega

6. Alemania

7. México

8. Australia

9. Suecia

10. Brasil

11. Irlanda

12. Reino Unido

13. Francia

14. Nueva Zelandia

15. Perú

16. Holanda

17. Chile

18. Portugal

19. Italia

20. Emiratos Árabes Unidos

Top 20 de programas más maratoneados en Colombia

1. The Seven Deadly Sins

2. Marvel’s The Defenders

3. Santa Clarita Diet

4. Gilmore Girls: A Year in the Life

5. Atypical

6. Stranger Things

7. The Ranch

8. Fuller House

9. Friends from College

10. Glitch

11. You Me Her

12. Narcos

13. Anne with an E

14. El Chapo

15. Love

16. Vikings

17. Lovesick

18. Frontier

19. White Gold

20. GLOW

METODOLOGÍA

1 Los supermaratoneros se definen como los miembros que completaron una temporada de un programa de televisión dentro de las primeras 24 horas a partir de su lanzamiento en Netflix. Los datos se adaptan a las zonas horarias y reflejan el lanzamiento de un programa dentro de las 24 horas posteriores al lanzamiento de un país.

2 Número total de miembros desde 2012 que han terminado una temporada de un programa de televisión dentro de las primeras 24 horas a partir de su lanzamiento.

3 El comportamiento de los supermaratoneros aumentó de 200.000 miembros en 2013 a más de 5 millones en 2017 (hasta septiembre).

4 Los programas del top fueron identificados como los que tienen el mayor número de supermaratoneros a nivel mundial. El ranking de supermaratoneros no tiene relación con la audiencia general.

5 Los principales países fueron identificados como aquellos con el mayor porcentaje de miembros que son supermaratoneros. El ranking de supermaratoneros no tiene relación con la membresía general del país.

