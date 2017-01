Marvel y Square Enix anuncian los nuevos videojuegos de Los Vengadores

Llegaron las buenas noticias para los seguidores de Marvel y los amantes de los videojuegos, ya que el heroico universo de los cómics y el desarrollador de juegos Square Enix, anunciaron una nueva saga de ‘Los Vengadores’.

Para dar a conocer este nuevo proyecto, Marvel Entertainment lazó un pequeño tráiler marcado con la etiqueta #Reassemble, donde se puede ver un guiño con personajes como Hulk, Thor, Iron Man y Capitán América.

El acuerdo de este proyecto, según Marvel, es una licencia que tendrá validez por varios años y trabajará por desarrollar varios títulos, los cuales serán algunos juegos basados en superhéroes y el encargado de abrir las puertas será el de ‘Los Vengadores’.

Introducing The Avengers project from @SquareEnix, @CrystalDynamics, and @EidosMontreal! #Reassemble pic.twitter.com/0ppcquTIWi

— Marvel Entertainment (@Marvel) 26 de enero de 2017