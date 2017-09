Marilyn Manson: nuestro artista protagonista de martes en El Gallo

Estamos seguros que quienes son amantes del heavy amarán la banda protagonista de hoy en El Gallo. Les estamos hablando de Marilyn Manson con su décimo álbum.

“We Know Where You Fucking Live” es el nuevo sencillo de Manson y sin lugar a dudas nos dejó con la boca abierta con ese sonido clásico de los años 90 pero sin dejar de lado su lado heavy.

Heaven Upside Down, así es como se titula su nuevo álbum el cual será lanzado oficialmente el próximo 6 de octubre.

Este álbum en un inicio se llamaría SAY10 (un juego de palabras que en inglés se pronunciaba igual que ‘Satán’) y este se estrenaría el día de San Valentín.

Este trabajo fue producido por Tyler Bates y aquí les dejamos el single que nos dejó con los pelos de punta de lo bueno que es: