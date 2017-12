¡Mamacita! Vea las calientes fotos de Emily Ratajkowski entre… ¿desechos de comida?

La fotografía que está enloqueciendo a más de un internauta es la portada para el séptimo calendario anual de la revista ‘Love’.

La mamacita de Ratajkowski sale sentada sobre restos de comida, basura y espaguetis; con una lencería demasiado candente.

Emily sacó su lado más picante y se restregó con desperdicios de comida. La foto la acompañó con el siguiente mensaje:

“Taking my love of pasta to new heights” -“Llevando mi amor por la pasta a nuevos niveles”-.