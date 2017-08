Mamacita del día: los 45 años de Cameron Diaz

En San Diego, California, el 30 de agosto de 1972 nació Cameron Michelle Diaz, más conocida en Hollywood como Cameron Diaz. Esta sensual rubia sin duda nos conquista con cada una de sus películas donde gracias a su sonrisa perfecta, ojos verdes y su silueta, logra cautivar a todo el público, tal y como lo hizo en ‘The Mask’.

Cameron saltó a la fama en la década de los 90 con películas como ‘La boda de mi mejor amigo’ (1997), ‘There’s Something About Mary’ (1998) y sin duda su personaje de ‘Tina Carlyle’ en The Mask es el más recordado.

Hoy como Cameron celebra sus 45 años y por eso vamos a recordarla con una pasadita por las redes sociales y las mejores fotografías de esta actriz que sigue enamorando al mundo: