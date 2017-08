Mamacita del día: este es el desnudo de Sofía Vergara a sus 45 años

Aunque no viéramos venir esto, sucedió. Sofía Vergara se desnudó para la revista de nutrición y deportes, Women’s Health.

En la portada de septiembre, la colombiana aparece desnuda mirando hacia la cámara y tapando sus senos con una sola mano.

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the incredible @SofiaVergara! On newsstands everywhere 8/8: https://t.co/nr6hoXwbIZ pic.twitter.com/kF0vupvWTs

— Women’s Health (@WomensHealthMag) 2 de agosto de 2017