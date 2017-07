Malas noticias: Rick Grimes de The Walking dead morirá, según su creador

Todo tiene un final, y aunque nos duela, también las series que nos tienen pegados a la pantalla del televisor.

Sin duda este es el caso de ‘The Walking Dead‘, la serie de comics creada por Robert Kirkman y adaptada por AMC para televisión, que además, este año, tiene a sus seguidores a la expectativa gracias a la llegada de su octava temporada.

Aunque muchos no quieran un final en el que Rick Grimes muera, pues parece que así serán las cosas, esto gracias a la revelación que hizo el mismo Kirkman en el panel de ‘The Walking Dead’ en la Comic-Con de San Diego 2017.

El guionista contó que por mucho tiempo visualizó el final de la serie, y después de darle muchas vueltas, a través de su cuenta de Twitter arrojó el siguiente dato que muchos recibieron como malas noticias:

"Rick will not make it to the end of #TheWalkingDead" – RK

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 20, 2017