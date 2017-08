De malas de la semana: otra vez roban a Liam Gallagher en pleno concierto

No nos sintamos tan mal… al parecer no somos a los únicos que nos roban. Pues sí, resulta que a Liam Gallagher lo robaron al parecer sus fans.

Mientras el músico se presentaba en el Reading Festival le robaron sus gafas para el sol.

Rite to the cunt who robbed my shades backstage at reading I hope you die you cunt I guess it’s karma for stealing the show as you were LG x



Al pobre Gallagher ya le habían robado unas chaquetas de su cuarto de hotel mientras se presentaba en Glastonbury.

To the cunt who stole my stone island parkas from my hotel room while I was playing Glastonbury hand them over all will be forgiven LG

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de julio de 2017