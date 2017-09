De madres: conozcan a la monja que le va a ‘rapear’ al papa

María Valentina de los Ángeles es la religiosa que le cantará al papa con los ritmos del rap, dándole la bienvenida a Colombia al sumo pontífice a través de la música.

Con tenis deportivos y un hábito color azul con blanco, esta monja ha llamado la atención de todos los medios gracias a su usual manera de expresar sus sentimientos, más cuando se trata de recibir al papa Francisco en su visita a Colombia.

Además de esto, la religiosa acepta que es toda una “bendición” poder cantarte al papa, diciendo que es “una oportunidad para mostrarle nuestro cariño a través de lo que sabemos hacer, que es música”.

A Colombian nun-turned-rapper in sports sneakers will perform for Pope Francis when he visits her country this week pic.twitter.com/qhfqdC81yp

— AFP news agency (@AFP) September 4, 2017