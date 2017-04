¡Luto en la música! Falleció miembro fundador de Jamiroquai

Toby Smith, miembro fundador y ex tecladista de Jamiroquai, falleció a los 46 años. El artista participó en los primeros cinco álbumes de la banda, por ello los seguidores lo recuerdan con gran cariño.

Las causas de su muerte no han sido reveladas, pero desde hace varios meses se había anunciado que estaba en grave estado de salud. Según cuenta el portal Perú21, la banda había afirmado que Smith estaba combatiendo una enfermedad “voraz”, pero todo el tiempo resaltaban que “mostraba señales de estar venciéndola”.

El deceso de Toby Smith se dio el pasado 11 de abril, pero la noticia fue revelada hasta ahora por respeto a los familiares del artista, quienes querían mantenerse alejados de la prensa en este difícil momento.

No me repongo de la muerte de Toby Smith. No tienen idea cuánto me ha influenciado y acompañado el Jamiroquai que él dirigía. Qué fuerte 🌫🌧💔 pic.twitter.com/f4Ky3iL2FF

— Andrés F. Pinzón H. (@pinzonic) 16 de abril de 2017