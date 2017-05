¡De lujo! Vean el tráiler del nuevo documental de punk narado por Iggy Pop

En medio del eterno debate que parte sobre si el punk está muerto o no, llega un material audiovisual narrado por el mismo Iggy Pop, el cual contará sobre más de 30 años de historia del género en California.

Para tener un contexto explícito, el documental se enfoca en el colectivo de 924 Gilman Street ubicado en la zona oeste de Berkley, un lugar de gran importancia para bandas como The Offspring, Sleater-Kinney y el mismo Green Day.

Turn it Around: The Story of East Bay Punk, como es el nombre de este documental se estrena a finales de mes en el Festival de Cine de San Francisco. Por eso, como muestra de su trabajo nos adelantó el tráiler que sin duda nos deja con ganas de esperar el proyecto completo.