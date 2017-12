Luchador de la MMA no aguantó las provocaciones y armó tremenda pelea

Ian McCall, ex campeón de la UFC, y Manel Kape, se medirán el viernes en el marco del Rizin FF8, pero antes intercambiaron la hostilidad a la que acostumbran compartir los luchadores de esta disciplina.

Esta vez las palabras fueron más allá, ya que mientras Kape estaba pronunciando un discurso lleno de muecas, McCall se empezó a reír de las declaraciones de su rival, sin contar que recibiría un manotazo en la cabeza. Las cosas se complicaron y todo terminó adelantando la acalorada pelea.

The McCall/Kape weigh-in went as you'd expect. Co-main tomorrow. #RIZIN2017 pic.twitter.com/RGbtBWWrCT

— caposa (@Grabaka_Hitman) December 28, 2017