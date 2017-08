Los Pet Shop Boys y Julian Casablancas llegan a Colombia en octubre

Bienvenidos al Breakfest 2017

Nuestros científicos locos finalmente han dado con la fórmula que mantendrá estable, en su quinta edición, al festival que hará sonar las montañas del Valle de Aburrá durante DOS DÍAS.

Breakfast Club, en alianza con Páramo Presenta, presentan una nueva versión de la cita que ha redefinido la oferta musical en la ciudad de Medellín con tan sólo cuatro ediciones previas gracias a su alta curaduría y nivel de experiencia.

El Breakfest 2017 traerá estos próximos 6 y 7 de octubre hasta el Parque Norte un alucinante line up de artistas encabezado por Pet Shop Boys: el legendario dúo inglés de synthpop formado por Neil Tennant y Chris Lowe en su primer visita a Medellín. Además, el vocalista de The Strokes: Julian Casablancas, regresa tras pocos meses a nuestro país esta vez al frente de su vigoroso proyecto paralelo The Voidz.

Junto a ellos estará uno de los mejores colectivos de avanzada en todo el mundo: Simian Mobile Disco. Como gran invitado nacional, Bomba Estéreo hará su segunda aparición en el festival justo en el mejor momento de su carrera.

También, el veterano DJ y productor brasileño Gui Boratto hará presencia con su house progresivo mientras que el pionero y leyenda Lee Scratch Perry brindará una lección histórica del reggae; todo al tanto que Kenny Larkin será el infaltable aporte techno del evento.

Como es usual, la música electrónica posee un espacio crucial en el Breakfest. Para este año contaremos con showcases especiales a cargo de dos de los mejores sellos en Estados Unidos y los cuales rigen sus respectivas escenas locales: Crew Love (Nueva York) y Visionquest (Detroit). Como si fuese poco, la agrupación venezolana Rawayana y el argentino Chancha Vía Circuito, más los colombianos Oh’laville, MNKYBSNSS, Los Makenzy y Boom Full Meke, otorgan una eclecticidad sonora para todos los gustos. En representación del talento hecho en la capital antioqueña, las agrupaciones Doble Porción, Inwaves, Jose M & Tacoman, Figueroa & Obando y Mystery Tones, complementarán el mejor cartel en nuestra trayectoria.