Los juegos retro compatibles que nos trae Xbox en agosto

Microsoft ha publicado los juegos gratis que llegarán a todos los usuarios de Xbox Live. Recordemos que para poder disfrutar de los juegos gratis mensuales, es necesario estar suscrito al servicio de pago online.

Adicionalmente, Microsoft anuncio la retrocompatibilidad de Xbox One con su anterior sucesor: la Xbox 360. Todo esto se puede activar desde la web y aparecerán directamente en la cuenta de nuestra consola.

Esta lista de juegos estará disponible por tiempo limitado. Las presentaremos a continuación:

Uno de los juegos para Xbox one es Slime Rancher que estará disponible del 1 al 31 de agosto, esto es un juego en primera persona, la cual utiliza una interfaz de dibujo animado para contarnos el especial trabajo que se requiere para ser un ganadero espacial a miles de años luz de su hogar.

La segunda entrega es Trials Fusion que estará disponible para Xbox one a partir 16 de agosto al 15 de septiembre, es un juego de motos que está lleno de niveles y en el cual deberá hacer varios trucos y acrobacias. Es recomendable jugarlo en multijugador para vivir una experiencia única.

Por su parte, los juegos compatibles para 360 y one son Bayoneta, que estará disponible del 1 al 15 de agosto en la que sus escenarios y movimientos llevan al límite al juego, la que puedes controlar una bruja con poderes mágicos que enfrentaras miles de batallas para así derrotar a tus enemigos.

El último juego que es compatible con ambas consolas de Microsoft es Red Faction: Armageddon que estará disponible del 16 al 31 de agosto en la cual te puedes adentrar al planeta marte para rescatarlo de un demonio ancestral , la cual tendrás que sobrevivir a hordas de enemigos para así liberar a tu planeta.