Los conciertos siguen: Phoenix llega a Colombia con el SOMA 2017

PHOENIX, en su regreso triunfal a Bogotá, encabezará la noche del 17 de noviembre en el Centro de Eventos Autopista Norte (CEAN)

La nueva edición de la plataforma sonora SOMA vuelve a Bogotá en su séptima edición el próximo 17 de noviembre en el Centro de Eventos Autopista Norte.

Fiel a su espíritu, simbiosis de innovación y tradición, de guitarras y baile, SOMA ha sabido mutar la experiencia año tras año creando acontecimientos únicos y memorables. Este año no es la excepción presentando un cartel que engrandece la historia de esta Plataforma Sonora y que ya es parte del ADN de la cartelera cultural del país.

Para esta séptima edición, el público será testigo en una sola jornada de: Phoenix, Neon Indian, El Otro Grupo, Mavidip & Steinlausky, Las Yumbeñas, Tesh, Guerechuchu, Dj Gelato, Disco Infierno y Pasajero.

Desde que SOMA Colombia se presentó en 2010 con un llamativo cartel que incluía a Hot Chip, Rinocerose y Audiobullys, sabíamos que se trataba de un evento que perduraría en nuestra cultura. El factor sorpresa del festival se re afirmó en 2011 cuando emocionó al público Indie con la presencia de Interpol, Polarsets y Booka Shade. Dos años más tarde SOMA lo volvió a hacer presentando un circuito sonoro basado en un carácter ambulante: diferentes escenarios para diferentes artistas, Is Tropical, The xx y Miami Horror lideraron un cartel que se vivió durante tres noches en la ciudad.

Para mediados de la década SOMA ya era un evento imprescindible en la agenda bogotana. En sus memorias ya resaltaban grandes nombres y cada edición sumaba artistas a esta historia corta pero robusta. De 2015 y 2016 The Lumineers, Tame Impala, Metronomy, Empire of the Sun y Hayden James son ejemplo de ello. En aquel 2015 el circuito dio el paso lógico y evolucionó a ser una Plataforma Sonora: un espacio único en el que las mejores bandas de Indie y DJs especializados podrían presentarse frente a sus más fieles seguidores.

El año pasado la Plataforma presentó un nuevo cartel que satisfizo a un público expectante, pero confiado. Foals, Unknown Mortal Orchestra, Poolside y Claptone, demostraron que SOMA es un evento que ya echó raíz en lo más profundo del gusto musical bogotano.

Finalizando el bello recorrido llegamos a la presentación del más reciente Line Up:

La legendaria banda francesa, precursores del Indie Alternativo, vanguardistas en sus sonidos y siempre únicos en todo lo que hacen: Phoenix. Liderada por Thomas Mars, los cuatro de Versalles llegan en el marco del lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titualado “Ti Amo” que será publicado el próximo mes de junio. Por ahora conocemos dos canciones una de ellas la increíble y apasionante: J Boy. Su nueva propuesta apela al Disco de finales de los 70s y principios de los 80s además del rock indie característico de nuestros preferidos parisinos.

Por su parte Neon Indian por fin pisará tierra colombiana con su revolución sonora, una amalgama entre el indie y la electrónica, con sonidos futuristas y juguetones que rayan entre la acidez de un viaje sicodélico y una noche cálida bajo las estrellas. Sin duda este norteamericano de sangre mexicana nos debía una visita hace largo rato.

La costa caribe de Colombia nos presenta a El Otro Grupo una de las más fuertes promesas de la escena nacional cargada de “Pop con ruido” como ellos mismos suelen describirse. Mavidip & Steinlausky ponen la cuota housera del festival con un Live Act versátil que viaja entre guitarras, synths, voces y beats. El garaje de la capital del país se hace presente en SOMA con Las Yumbeñas con su “Pop-Punk” pegajoso y atrevido.

Finalmente el cartel de este año cuenta con una selección de DJs y Slektors que entretienen constantemente la noche bogotana y que hemos invitado para que nos endulcen la noche con sonidos de House, Disco, Indie y Rock N Roll.