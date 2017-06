Los Ángeles enciende la ‘Batiseñal’ en homenaje a Adam West

La torre del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles, oeste de Estados Unidos, fue iluminada este jueves con la conocida batiseñal en homenaje al actor Adam West, quien interpretó al superhéroe de los cómics Batman en la televisión y murió la semana anterior.

El alcalde Eric Garcetti y el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, fueron los encargados de encender la señal que se proyectó en la parte más alta del edificio municipal.

We gather tonight to pay our respects to the original caped crusader, our beloved Adam West. #BrightKnight pic.twitter.com/ocW6aeXIgV

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) June 16, 2017