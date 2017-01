A los 68 años muere Geoff Nichols, el tecladista de Black Sabbath

A sus 68 años murió Geoff Nichols, tecladista del grupo Black Sabbath así lo confirmó el guitarrista Tony Iommi en una de sus redes sociales.

La causa de su muerte fue por un cáncer pulmonar que tenía desde hace tiempo perdiendo la batalla el sábado.

Geoff Nicholls was a great friend of mine for a long time. He will be greatly missed. I’m very saddened at the news.

