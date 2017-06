Lo que muchos estábamos esperando: Green Day llega a Colombia

Los integrantes del Rock and Roll Hall of Fame y ganadores del Grammy, GREEN DAY, anuncian que traerán su Tour Revolution Radio a Latinoamérica con presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. La banda ska-punk de Los Ángeles The Interrupters acompañarán a Green Day en todas sus presentaciones.

En www.greenday.com estará disponible más información de cada show.

Green Day regresará a colombia para presentarse en único concierto el viernes 17 de noviembre de 2017 en el Parque Simón Bolívar. 7 años después de su espectacular e inolvidable presentación en Bogotá. Las entradas estarán disponibles desde el 11 de julio a través del portal www.primerafila.com.co o en las taquillas ubicadas en las salas de Cine Colombia.

La banda se encuentra de gira con su más reciente álbum Revolution Radio, que fue lanzado el 7 de octubre por Reprise Records y debutó en el número 1 del Billboard 200 Chart. El álbum cuenta con la décima canción No. 1 de la banda “Bang Bang” y el Top 10, el sentido himno “Still Breathing”. El Tour Revolution Radio inició el pasado 1 de marzo de 2017 en Phoenix, Arizona y ha estado visitando varios países alrededor del mundo.

Revolution Radio fue elogiado por Alternative Press como “el álbum más intenso y personal de Green Day en años,” Entertainment Weekly: comentó “su álbum más enfocado en años,” LA Times: “un actor ambulante de un nuevo disco punk,” Nylon: “Revolution Radio ofrece en términos de música, letras de canciones, y esencialmente y por excelencia una energía imparable de Green Day”. Q: “Revolution Radio es Green Day en su mejor momento”. Rolling Stone:

“Refleja décadas acumuladas de sabiduría emocional y musical” USA Today: “un regreso a la forma”, y muchos más.

El nuevo álbum de Green Day – Revolution Radio, se encuentra disponible para la compra en el siguiente link.

Las Fechas del Tour Revolution Radio en Latinoamérica son las siguientes:

• Miércoles 1 de noviembre – Arena Rio – Río de Janeiro, Brasil

• Viernes 3 de noviembre – Anhembi Arena – Sao Paulo, Brasil

• Domingo 5 de noviembre – Pedreira Paulo Laminsky – Curitiba, Brasil

• Martes 7 de noviembre – Beira Rio – Porto Alegre, Brasil

• Viernes 10 de noviembre – Estadio Vélez – Buenos Aires, Argentina

• Domingo 12 de noviembre – Estadio Bicentenario de la Florida – Santiago, Chile

• Miércoles 15 de noviembre – Estadio Nacional – Lima, Perú

• Viernes 17 de noviembre – Parque Simón Bolívar – Bogotá, Colombia

• Domingo 19 de noviembre – Autódromo Hermanos Rodríguez – Ciudad de México, México

Más información en www.greenday.com

ACERCA DEL CONCIERTO EN COLOMBIA

Fecha viernes 17 de noviembre de 2017.

Lugar Parque Simón Bolívar, Bogotá-Colombia.

Aforo 18.000 personas.

Horario apertura de puertas 4 p.m. The Interrupters: 7 p.m. Green Day: 8 p.m.

Edad Mínima 14 años.

Boletería disponible en www.primerafila.com.co o en las salas de Cine Colombia desde el 11 de julio de 2017.

Precios* Revolution $350.000. | Radio $175.000. | No incluye el servicio de Primera Fila.

Organiza Move Concerts Colombia y Tyrona Eventos.

Más información

En Redes sociales a través del #GreenDayColombia y en las cuentas de @moveconcertsco y @tyronaeventosrock

A través de la APP de Move Concerts disponible para iOS y Android o en www.moveconcerts.co

Contacto infoCo@moveconcerts.com.co

El Tour Revolution Radio de Green Day es producido en Colombia por Move Concerts en alianza con Tyrona Eventos

Acerca de GREEN DAY

Green Day es una banda de punk rock estadounidense compuesta por el vocalista y guitarrista Billie Joe Armstrong, el bajista Mike Dirnt y el baterista Tré Cool. Formada en 1986, Green Day era originalmente parte de la escena del punk en el club 924 en Gilman Street en Berkeley, California. Los primeros lanzamientos de la banda fueron con el sello discográfico independiente Lookout! Records. En 1994, su debut en el sello discográfico fue con su álbum Dookie (lanzado a través de Reprise Records) que se convirtió en un gran éxito y finalmente vendió más de 10 millones de copias en Estados Unidos.

Green Day fue ampliamente acreditado por popularizar y revivir el interés principal en el punk rock en los Estados Unidos. Los siguientes álbumes de Green Day, Insomniac (1995) y Nimrod (1997) vendieron más de dos millones de copias y recibieron doble disco de platino, y Warning (2000) recibió disco de platino. En 2004 lanzaron la ópera rock de la banda American Idiot que reavivó la popularidad con una generación más joven y vendió más de seis millones de copias en los Estados Unidos. Green Day es una de las bandas más vendedoras de todos los tiempos, logrando más de 75 millones de discos en todo el mundo.

El grupo ha ganado cinco premios Grammy: mejor álbum alternativo para Dookie, mejor álbum de Rock para American Idiot, álbum del año para el Boulevard of Broken Dreams, el mejor álbum de Rock por segunda vez para 21st Century Breakdown y el mejor show musical para el álbum American Idiot: The Original Broadway Cast Recording. En 2010 una adaptación para teatro de American Idiot debutó en Broadway. El 18 de abril de 2015, la banda fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame como parte de la Clase 2015, en lo que fue el primer año en el que se realizó una elección para ser incluido.

El 16 de octubre de 2015, Green Day lanzó el documental Heart Like A Hand Grenade, un detrás de escenas sin precedentes en el que mostraban la escritura y grabación de su legendario álbum American Idiot. El décimo segundo álbum de estudio de Green Day, Revolution Radio, se estrenó el 7 de octubre de 2016 y debutó en el puesto número uno Billboard 200 Chart. La banda está actualmente en su Revolution Radio World Tour.

Acerca de THE INTERRUPTERS – Artista invitado internacional.

The Interrupters es una banda de ska-punk formada en Los Ángeles. Producido por Tim Armstrong de Rancid, el debut homónimo de la banda para Hellcat / Epitaph Records, cuenta con la frontwoman Aimee Interrupter, el guitarrista Kevin Bivona, el bajista Justin Bivona y el baterista Jesse Bivona escribiendo letras que tocan temas tan sensibles como la ley marcial y el Big Brotherism.