Lluvia de críticas a Liam Gallagher por sus declaraciones en contra de Game of Thrones

El ex Oasis una vez más causó revuelo con sus declaraciones y esta vez el turno fue para los seguidores de Game of Thrones, ya que no gustó para nada lo que opinó Liam sobre la serie de HBO, por este motivo quienes son fieles de las historias de George R. R. Martin se sintieron aludidos.

En una entrevista al menor de los Gallagher se le preguntó sobre la serie medieval, pero su respuesta no fue del agrado de muchos:

¿Eres fanático, Liam? “No he visto ese sinsentido”, dijo el músico, agregando que no le ve sentido alguno, incluso cundo está a bordo de un avión prefiere mirar a la ventana que leer.

¿Liam haciendo un Liam?