¿Cómo llegar al Día de Rock Colombia 2017?

El próximo 12 de agosto celebramos el Día del Rock Colombia, 30 bandas nacionales protagonizarán 12 horas continuas de rock requiere una planeación. No basta con comprar la boleta y estar repleto de entusiasmo y ansiedad por ver a tus bandas preferidas.

Por eso, queremos compartirles las opciones de transporte que tienes para llegar al el evento se realizará en las afueras de la ciudad, en las instalaciones del Centro de eventos Autopista Norte (Km 19 autopista norte 1 km después del peaje).

Al Centro de Eventos solo se puede ingresar una vez. Si espera encontrarse con sus amigos, hágalo en uno de los puntos aledaños pues adentro será más complicado hacerlo pero si usted va en vehículo hay un parqueadero habilitado desde muy temprano. con un costo de adicional durante todo el evento.

Si aún no tiene su boleta, evite comprarla a los revendedores o en sitios no autorizados. Las boletas falsas serán destruidas pero si usted es de esas persona que se no tiene un medio de transporte propio podrá llegar a través de buses que partirán de la Autopista Norte con calle 170.

Adicional a esto hay restricciones. En la que es recomendable no llevar armas, fuegos artificiales, explosivos, chapas, cadenas, cinturones de hebilla y referencias a equipos de fútbol este evento los menores de edad no podrán ingresar al evento.