Linkin Park homenajeará a Chester Bennington con System of a Down, Korn, y más bandas

Tal y como lo anunció la banda hace algunos meses, el homenaje a Chester bennington se llevará a cabo el 27 de octubre en el Hollywood Bowl, revelando además el video de “One More Light”, que reúne una serie de imágenes recordando a Chester.

Siendo la primera vez que los miembros de la banda se reúnen en un escenario después de la muerte de su vocalista, no quisieron hacerlo solos, y por eso Jonathan Davis de Korn, M. Shadows y Synyster Gates de Avenged Sevenfold, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan de System Of A Down, William Key Yellowcard y entre otros acompañarán a Linkin Park.