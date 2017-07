Linkin Park cancela su gira por Norteamérica tras la muerte de Chester Bennington

Un día después de la muerte de Chester Bennington, la voz de Linkin Park, la banda anunció la cancelación de su gira por los Estados Unidos.

Fue la misma compañía de entretenimiento encargada de los Shows de Linkin Park, Live Nation, quien confirmó el término del tour que ya tenía fecha estimada para el 27 de julio en Massachusetts.

“El Tour Linkin Park One More Light en Norteamérica ha sido cancelado. Estamos afectados”, escribió la compañía a través de un tweet.

The Linkin Park One More Light North American Tour has been cancelled. Refunds avail at point of purchase. Our thoughts to all affected.

