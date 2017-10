Liam Gallagher reveló penosa anécdota que entre tragos vivió con Paul McCartney

Puede que Noel Gallagher tenga a Bono como su mejor amigo y comparta las experiencias que entre copas han compartido, pero como era de esperarse, su hermano menor no se dejó echar tierra y también sacó a flote ciertas aventuras con el ex Beatle: Paul McCartney.

En entrevista con NME, Liam describió a Paul como ‘un sueño absoluto’, compartiendo una incómoda escena:

“La última vez que lo vi fue en el Royal Albert Hall. Él me dijo: ‘¿Por qué siempre estás tan apurado? ¡Síentate!’. Yo le hago caso y él me pregunta: ‘¿Te gustan los Margaritas?’, a lo que yo le respondí: “Sí, pero comí algo antes de salir de la casa, no ando con ganas de comer más a estas horas de la noche’. Ante eso, él me responde: ‘¡Son putos tragos, maldito imbécil!’. Yo pensé que me estaba ofreciendo una pizza”.