Liam Gallagher prepara video inspirado en “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor

Liam Gallagher, excantante de Oasis encuentra preparándose para dar su debut como solista con ‘As You Were’, el cual estará disponible el 6 de octubre. Ya pudimos escuchar algunas de las canciones como “Wall of Glass”, “Chinatown” y “For What It’s Worth”.

Para el video musical de “For What It’s Worth”, Gallagher contó que estará inspirado en Sinead O’Connor, compuesto por Prince.