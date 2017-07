Liam Gallagher prefiere comer mier$%&/ antes que ver a U2 y su telonero

Pese a que por estos días el menor de los Gallagher andaba de buen genio gracias a su nueva música como lo es ‘Chinatown’, parece que al preguntarle por la banda irlandesa, U2, su respuesta no fue del todo caballerosa.

En el marco del regreso de U2 a Inglaterra con el ‘The Joshua Tree Tour’, al ex Oasis le consultaron vía Twitter si se perderá el show de los irlandeses y al telonero, por supuesto incitando a Liam a dar una respuesta sobrevalorada.

Y bueno, como era de esperarse, Liam respondió a la pregunta del internauta de la manera más usual posible:

“Preferiría comer mi propia mierda antes que escucharlos. Tropa de aburridos de mierda”

I'd rather eat my own shit than than listen to them bunch of beige fucks as you were

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 4, 2017