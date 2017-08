Liam Gallagher dice que nunca saldrá en el ‘Carpool Karaoke’ con el ‘imbécil’ de James Corden

“No fucking chance mate”, esto fue lo que dijo Liam Gallagher al preguntarle si de casualidad lo veríamos en Carpool Karaoke con James Corden.

Tras nombrarle al periodista, lo primero que respondió es que era un “imbécil” y que ni loco saldría en su programa.

“No, muchas gracias. De ninguna manera amigo. ¿Con ese gordo de Kevin y Perry?”, dijo Gallagher, quien después fue interrumpido por su novia Debbie Gwyther: “Se llama Gavin y Stacey y jamás lo has visto”; en ese momento, Liam no dudó en responder: “No necesito verlo para saber que no me gusta. James Corden es un imbécil”.