Liam Gallagher culpa al alcohol y a las drogas de su azarosa vida sentimental

Aunque a sus 44 años el cantante Liam Gallagher sigue siendo uno de los artistas más transgresores, conflictivos y polémicos de la escena musical, de lo que se desprende una actitud que no difiere demasiado de la que exhibía hace 20 años en la cumbre de su popularidad, lo cierto es que el roquero también ha venido desarrollando en los últimos tiempos un sentido de la autocrítica que -ahora, por ejemplo- le ha llevado a admitir abiertamente que sus tradicionales problemas con el alcohol y los estupefacientes explican en buena parte su caótica vida sentimental y familiar.

“He cometido errores garrafales en mi vida personal, he tenido un par de matrimonios fallidos y he hecho mucho daño a mis hijos. Así que mi consejo para los jóvenes es que no tomen demasiadas drogas y que no beban mucho alcohol, deberíais parar cuanto antes porque esas cosas te suelen meter en problemas. Por otro lado, en general estoy bastante satisfecho con la forma en que me han ido las cosas y hacia dónde voy en la actualidad. Creo que soy una buena persona y he tenido una buena vida. El rock and roll me ha sentado bastante bien”, reflexiona en conversación con el diario Daily Star.