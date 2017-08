Liam Gallagher compartió lo que opinaría Noel del su nuevo álbum

El menor de los Gallagher ya prepara su nuevo álbum como solista al que tituló ‘As You Were’ y planea el lanzamiento para el mes de octubre. De este nuevo trabajo musical ya conocimos temas como ‘Wall of glass’, ‘Chinatown’ y la más reciente llamada ‘For What It Worth’.

En entrevista con Radio X, Liam habló de lo que propone con ‘As You Were’. Como es costumbre en cada una de las entrevistas, sobró tiempo para hablar de su hermano y compartió las palabras que según él, Noel opinaría de su nuevo álbum:

“Como amante de la música le gustará, como buen chico saldrá y lo dirá así. Dirá ‘es un álbum increíble’, pero dentro de sí mismo dirá: “ese maldito… ¿sabes a lo que me refiero?”.