Liam Gallagher ataca de nuevo a Noel por cantar con U2

Después de que Noel Gallagher y U2 se ganaran todos los aplausos del mundo por tocar juntos “Don’t Look Back In Anger” en Londres, y así honrar a las víctimas que cobró el atentado terrorista en Manchester, solo alguien podía borrar la sonrisa de la cara del mayor de los Gallagher: su hermano Liam.

La primera bala que mandó Liam a su hermano lo hizo a través de Twitter, red social que aprovecha para mandar gran parte de mensajitos: “No hay nada peor que ser ignorado por los peores fans del mundo como te pasó a ti”, decía el primer trino.

Nothing worse than being blanked by the naffest fans in the world as you were beige boy LFUKING x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 10, 2017