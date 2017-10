Liam Gallagher afirmó que no le gusta Queen de la peor forma

A una semana de publicar su primer álbum solista Liam Gallagher realizó una entrevista Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters.

Allí, Taylor le preguntó a Gallagher si de casualidad a el le gustaba Queen a lo que él respondió:

“La verdad, no. Comprendo que Freddie Mercury tenía una gran voz y todo eso, y obviamente tienen grandes canciones, pero no lo sé. La guitarra de Brian May suena como si tuviera algo atascado en el trasero”, afirmó.

Ante esta declaración (que poco nos esperábamos) Hawkins le respondió: “Pobre Brian. Yo lo amo”, y como contra-respuesta, el ex Oasis contestó: “Lo respeto, pero no me gusta”.