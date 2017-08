Liam Gallagher abandona el Lollapalooza en 20 minutos y pide disculpas en Twitter

Los seguidores del menor de los Gallagher se llevaron una sorpresa cuando solo pudieron escuchar tres canciones, ya que Liam abandonó el escenario del Lollapalooza con una mirada que confundió tanto a los músicos como al público.

“Rock and roll star”, “Morning glory” ambas de Oasis y “Wall of glass” fueron las tres canciones que interpretó Gallagher antes de salir corriendo del show.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial de parte de la organización por el caso del ex Oasis, el mismo Liam ofreció disculpas a través de su cuenta de Twitter, asegurando que su voz “estaba arruinada”.

Sorry to the people who turned up for the gig in Chicago lollapalooza had a difficult gig last night which fucked my voice. I'm gutted LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 3, 2017