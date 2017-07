Leyendas: El día de que Chester Bennington y Chris Cornell cantaron Crawling

Entre 2007 y 2008 Linkin Park emprendió una gira con el gran Chris Cornell a bordo para promocionar su tercer disco Minutes to Midnight, donde Chester se unió con Chris para cantar ‘Hunger Strike,’ el éxito de Temple of the Dog. De la misma manera, la voz de Soundgarden también unió sus fuerzas para cantar ‘Crawling’ junto a Bennington.

Con dicha gira, estos dos músicos demostraron que su amistad iba más allá de todos los límites, por eso recordamos el momento en el que juntos cantaron una de las canciones más significativas de Linkin Park.