Les presentamos a Minimeyes, el dispositivo que evita que lo pillen viendo porno

Para los que viven con el temor de que los pillen viendo pornografía, llegaron las buenas noticias, ya que ese ritual previo de esconder toda la evidencia ya es cosa del pasado, esto gracias a un dispositivo llamado Minimeyes.

Esto viene gracias a xHamster, quien desarrolló un startup capaz de detectar cualquier intruso que amenace su privacidad. Su operación se basa en un sensor que utiliza una serie de infrarrojos diseñados para detectar los movimientos de las personas que se acerquen a la habitación.

De esta manera el Minimeyes silencia los altavoces y cierra todas las ventanas abiertas en su escritorio.

Solo debemos apuntar al área que queremos proteger y reaccionará a 20 metros a la redonda, lo que le da tiempo para cerrarse la cremallera y hasta más.

