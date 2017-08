¡Hay legado!: Hijo de Chester Bennington muestra su talento como músico

Chester Bennington ya no está en este mundo con nosotros, sin embargo, su talento para la música no murió.

Su hijo de 21 años, Jaime Bennington, lanzó un EP de música instrumental que compuso él.

Aquí el Tweet:

Our son Jaime is as talented as his father @ChesterBe . Here’s a bit of his original work. #legacy https://t.co/ubvdUe9Acl

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de agosto de 2017