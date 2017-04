¿Le teme a las arañas? Esta nueva especie lo hará llorar

Traemos malas noticias para aquellos que al ver una araña salen a correr con lágrimas en los ojos, pues los investigadores del Museo Nacional de Historia Natural de San Diego se pusieron a la tardea de encontrar una especie de artrópodo en la baja California y lo que encontraron le les dejó los pelos de punta.

El nombre de esta especie arácnida es Califorctenus Cacachilensis, y para que tengan una idea de su tamaño, cada una de sus patas puede llegar a medir hasta 10 centímetros; tiene ocho ojos en la cabeza y dos grandes colmillos con los cuales inyecta su veneno.

They’ve discovered a new genus of spider, Califorctenus cacachilensis. It’s a beauty. Also EXTREMELY large. pic.twitter.com/x131R08iHD

— J.Pelican (@petrelpelican) 12 de abril de 2017