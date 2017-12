Le hicieron bullying en el colegio y ahora todas las figuras a nivel mundial son sus mejores amigos

Keaton Jones, es un pequeño niño que ha venido siendo víctima de bullying en su colegio. Sus padres decidieron grabarlo contando qué era lo que decían o hacían en el colegio a tal punto de hacerlo llorar.

Por esta razón, este video se viralizó en redes hasta llegar a los celulares de grandes famoso de la música y del entretenimiento quienes le mostraron su apoyo e incluso algunos le dijeron que querían ser amigos de él.

Artistas sobretodo de pop como Justin Bieber, Katy Perry, Snoop Dog y Demi Lovato le ofrecieron su respaldo al pequeño Jones e incluso Chris Evans lo invitó a la premier de Los Avengers en Los Ángeles.

Vea el video a continuación:

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying. pic.twitter.com/coyQxFp33V

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi

— Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017