Le escribe a su ex para pedirla la clave de Netflix y la conversación explotó las redes

¿Usted le volvería a hablar a su ex para pedirle un favor? Bueno, este fue el caso de un usuario que, gracias a una recomendación de una serie que le hicieron, no dudó en contactar a su ex para pedirle la clave de Netflix.

“Sé que hace mil no hablamos, pero ¿me cambiaste la clave de Netflix?? Me la darías de onda porfis”, fue la petición que le hizo muy amablemente.

Luego de esto la conversación toma otro rumbo y las intenciones de queda uno vas saliendo a flote, ya que se van dando cuenta que ya no mantienen una relación.

Uno de los chicos publicó la conversación en Twitter y sin duda la red social colapsó: