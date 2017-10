Las giras que ha emprendido U2 a lo largo de su historia

Este 7 de octubre Bogotá se viste de U2 en el marco de la esperada gira ‘The Joshua Tree Tour 2017’ que por fin trajo a la banda irlandesa a Colombia, celebrando 30 años del exitoso álbum que incluye emblemáticas canciones como ‘Where The Streets Have No Name’, ‘I still haven’t found what i’m looking for’, ‘With or without you’, entre otros temas que consagran a U2 como una banda legendaria.

Por eso vamos a repasar las giras que ha emprendido la banda comandada por Bono a lo largo de su historia:

Irish Tour (1976-1979)

Irish + London Tour (1979)

U2-3 Tour (1979-1980)

11 O’Clock Tick Tock Tour (1980)

Boy Tour (1980-1981)

October Tour (1981-1982)

War Tour (1982-1983)

Unforgettable Fire Tour (1984-1985)

A Conspiracy of Hope Tour (1986)

Joshua Tree Tour (1987)

Lovetown Tour (1989-1990)

Zoo TV Tour (1992-1993)

Popmart Tour (1997-1998)

Elevation Tour (2001)

Vertigo Tour (2005-2006)

U2 360° Tour (2009-2011)

Innocence + Experience Tour (2015)

The Joshua Tree Tour 2017 (2017