Con lágrimas de agradecimiento Chester Bennington despidió a Chris Cornell

Uno de los tantos emotivos mensajes que llegaron tras la muerte de Chris Cornell fue el de Chester Bennington de Linkin Park, ya que un tweet no era suficiente para expresar las sentidas palabras que conmovieron a los seguidores del rock.

Chester decidió escribir una nota y compartirla a través de sus redes sociales donde cuenta el momento en el que recibió la noticia de la muerte de su amigo, además de aceptar que con lágrimas en los ojos agradece por los momentos que compartió junto a la voz de Soundgarden y Audioslave.

“Soñé con Los Beatles anoche. Desperté con ‘Rocky Racoon’ sonando en mi cabeza y mirando la cara de preocupada de mi señora. Me dijo que mi amigo había fallecido. Pensamientos sobre ti inundaron mi cabeza y me puse a llorar. Sigo llorando, de tristeza pero también de agradecimiento por haber compartido tantos momentos especiales contigo y tu hermosa familia. Me inspiraste de formas que jamás te habrías imaginado. Tu talento era único y sin rivales. Tu voz era alegría y dolor, rabia y misericordia, amor y corazones rotos, todo envuelto en un solo paquete. Supongo que todos somos así. Fuiste tú quien me ayudó a entender eso. Acabo de ver un video de ti cantando ‘A Day In The Life’ de los Beatles y me acordé de mi sueño. Me gusta pensar que estabas diciendo adiós, a tu manera. No me puedo imaginar un mundo sin ti. Rezo para que encuentres paz en tu próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por haberme dejado ser parte de tu vida”. Escribió Chester.